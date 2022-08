Darius Campbell Danesh: Νεκρός στο διαμέρισμά του εντοπίστηκε ο πρώην σταρ του Pop Idol

Ο πρώην διαγωνιζόμενος του Pop Idol και σταρ του θεάτρου Darius Campbell Danesh βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στη Μινεσότα των ΗΠΑ, σε ηλικία 41 ετών.

Σύμφωνα με τον Guardian, την είδηση θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, αναφέροντας ότι το πτώμα του εντοπίστηκε στις 11 Αυγούστου, ενώ τα αίτια παραμένουν ακόμη άγνωστα.

"Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Darius Campbell Danesh. Ο Darius βρέθηκε αναίσθητος στο δωμάτιο του διαμερίσματός του στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, στις 11 Αυγούστου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του το απόγευμα από το τοπικό γραφείο ιατροδικαστών. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πρόθεσης ή ύποπτων περιστάσεων. Τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του είναι άγνωστα προς το παρόν ενώ συνεχίζονται οι ιατρικές εξετάσεις. Ζητάμε να σεβαστείτε τις επιθυμίες μας για ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, ενώ συμβιβαζόμαστε με την τραγική απώλεια του γιου και του αδελφού μας", ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής-τραγουδοποιός και ηθοποιός, ο οποίος ήταν γνωστός ως Darius Danesh όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή του ITV Popstars το 2001, εμφανίστηκε επίσης στο πρώτο Pop Idol, το οποίο κέρδισε ο Will Young.

Συνέχισε με μια επιτυχημένη καριέρα στη σκηνή, εμφανιζόμενος στο Σικάγο ως Billy Flynn σε δύο σειρές της παραγωγής, καθώς και στις Guys and Dolls, Gone With the Wind και άλλα στο West End.

