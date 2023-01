Dua Lipa: Οι αποκαλυπτικές πόζες της στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς που δίχασαν τους fans

Είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της, πάνω αλλά και κάτω από τη σκηνή. Η Dua Lipa ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram νέα καρέ από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, το οποίο πέρασε με αγαπημένους της φίλους, και προκάλεσε δικαιολογημένη "αναστάτωση".

Η ίδια επέλεξε ένα ασημί γκλίτερ μίνι φόρεμα, το οποίο ήταν άκρως αποκαλυπτικό. "Καλή χρονιά, σας εύχομαι ειρήνη, αγάπη, υγεία και ευτυχία για όλο το έτος" ήταν οι ευχές της τραγουδίστριας μέσω Instagram. Στα πλάνα φαίνεται πως "επανέρχεται" και εκείνη στην "τάση" του G-String με μέρος του κοινού της να διχάζεται. "Too Kardashian" έγραψε μια ακόλουθός της, "Nooooo love not the thong sticking out… ur better than that!" έγραψε άλλη υπό το hashtag #classless. Τα περισσότερα σχόλια πάντως, ήταν θετικά.

Σημειώνεται πως η 27χρονη που είναι παιδί αλβανών μεταναστών από το Κόσοβο, έλαβε φέτος την αλβανική υπηκοότητα, ενώ το κομμάτι της "New Rules" έχει "σπάσει" το YouTube έχοντας πάνω από 2,7 δις views.

Η δε εταιρεία της, Dua Lipa Limited, έχει ξεπεράσει τα 21,6 εκ. δολάρια σε σχέση με τα 17,5 που είχε ένα χρόνο πριν. Η τραγουδίστρια άλλαξε μάλιστα την ομάδα management της εταιρείας της, κάτι που όπως φαίνεται αποδίδει. Παράλληλα, η νεαρή βλέπει την περιουσία της να αυξάνεται ραγδαία, μέσα από τα deals που έχει με εταιρείες όπως οι Evian, Yves Saint Laurent και Versace.

Την Κυριακή έγινε άλλωστε γνωστό πως αυτή την περίοδο χτίζει μια τεράστια έπαυλη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, όπου έχει ρίζες η οικογένειά της. Όπως δήλωσε αποκλειστικά μια πηγή στο Page Six, το νέο σπίτι στην παραλιακή πόλη, που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα, θα έχει υπέροχη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

