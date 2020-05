Είναι επίσημο: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον Alpha

Με μια λιτή και ιδιαίτερη ανακοίνωση έγινε γνωστή η "μεταγραφή" της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο κανάλι του Alpha, επιβεβαιώνοντας πια και την οριστική αποχώρησή της από το GNTM του Star, στο οποίο υπήρξε κριτής για δύο σεζόν.

Το γνωστό και πανέμορφο μοντέλο αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα το τελευταίο διάστημα, ενώ πολλές ήταν οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για συμβόλαια με άλλα κανάλια, με τον Alpha τελικά να επικρατεί.

Ο τηλεοπτικός σταθμός, πάντως, επέλεξε να επισημοποιήσει τη συνεργασία του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσω μιας φωτογραφίας αντί δελτίου τύπου, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί από το κανάλι τις επόμενες μέρες.

Στην εν λόγω φωτογραφία, με την οποία καλωσόρίζει ο Alpha την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το γνωστό μοντέλο κρατά ένα πλακάτ στο οποίο αναγράφεται η φράση "The time has come", αλλά το "a" έχει αντικατασταθεί με το "A" του λογοτύπου του σταθμού.

Εντός των ημερών αναμένεται και η ανακοίνωση της εκπομπής που θα αναλάβει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και το concept αυτής, ενώ οι θεωρίες πως θα πάρει τη θέση της Ελένης Μενεγάκη ολοένα και "φουντώνουν" τις τελευταίες μέρες.

Δείτε τη φωτογραφία: