Ελένη Φουρέιρα: Ανυπομονεί για την επιστροφή στη σκηνή και ποζάρει τόπλες

Μία εκκεντρική εμφάνιση έκανε η γνωστή performer, Ελένη Φουρέιρα, αναρτώντας μερικές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει τόπλες, στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, η οποία ξεχωρίζει για το στυλ της και τις επιλογές που κάνει στο ντύσιμό της, αναστάτωσε για άλλη μια φορά τους θαυμαστές της στα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες όπου φοράει ένα τζιν παντελόνι και ένα καπέλο, ενώ τα μαλλιά της καλύπτουν το στήθος της.

"Can’t wait for Saturday!! Are you ready?" (Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το Σάββατο. Είστε έτοιμοι;), έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στη λεζάντα της ανάρτησης.

