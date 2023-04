Γιάνγκ Τσάε Γιουλ: Βρέθηκε νεκρή η 26χρονη ηθοποιός του Netflix

Η γνωστή ηθοποιός Γιάνγκ Τσάε Γιουλ (Jung Chae-yul) έφυγε από την ζωή σε ηλικία 26 ετών. Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζερ της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την dailymail, η 26χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. "Η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο", ανέφερε ο μάνατζέρ της.

Η Γιάνγκ Τσάε Γιουλ έκανε το ντεμπούτο της ως μοντέλο στο ριάλιτι του 2016 "Devil's Runway". Η ίδια ωστόσο στην συνέχεια ακολούθησε την υποκριτική, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της στη νοτιοκορεατική κωμωδία του Netflix «Zombie Detective».

Η 26χρονη αγαπήθηκε επίσης μέσα από τους ρόλους της στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best» (2022) και στην ταινία «Deep» (2018).

