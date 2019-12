GNTM: Η Ζενεβιέβ ντύνεται όπως ο Snik και ρωτάει "Who wore it better?"

Ζενεβιέβ INSTAGRAM @ELENA_HRISTOPOULOU

Η Ζενεβιέβ πόσταρε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία στην οποία έχει "αντιγράψει" τις στυλιστικές επιλογές του Snik και τρολλάρει ρωτώντας: "Who wore it better?"

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM τα κορίτσια και η παραγωγή του ριάλτι ταξίδεψαν στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του προημετελικού. Επειδή όμως τα spoiler δίνουν και παίρνουν το κοινό γνώριζε για την επίσκεψη τους στην πρωτεύουσα της μόδας, εδώ και καιρό. Μάλιστα είχαν εντοπίσει έναν "απρόσμενο" συνταξιδιώτη, τον Snik. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν οργιάσει με την παρουσία του τραγουδιστή, ο οποίος όπως όλα επιβεβαιώνουν συνόδευε την αγαπημένη του, Ηλιάννα Παπαγεωργίου. Η φωτογραφία που τον είχε προδώσει τότε ήταν αυτή που πόζαρε φορώντας μια ροζ γούνα. Για του λόγου το αληθές... Και αφού πλέον μιλάνε όλοι ανοιχτά για τη σχέση Ηλιάννα - Snik, έτσι και η αγαπημένη μας art director του GNTM Ζενεβιέβ Μαζάρι, δεν δίστασε να απευθύνει δημόσια τον λόγο στον τραγουδιστή με ένα ποστ στον λογαριασμό της στο Instagram. Όχι μόνο η Ζεν "αντέγραψε" το ντύσιμο του φορώντας μια ροζ γούνα, αλλά κάλεσε το κοινό σε debate για το "Ποιος την φόρεσε καλύτερα;"

SHARE: