Η Έρρικα Πρεζεράκου είναι "γυναίκα του γλεντιού"

Έκλεψε τα βλέμματα η Έρρικα Πρεζεράκου στο χθεσινό επεισόδιο του Just the 2 of Us, όπου μαζί με τον Άρη Μακρή τραγούδησαν "Είμαι γυναίκα του γλεντιού" σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Γιάννη Δαλιανίδη.



Οι δυό τους ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια και από την κριτική επιτροπή.

"Ήσουν υπέροχη. Σήμερα λάμπεις. Ο τρόπος που άλλαξες το πρόσωπό σου, τις κινήσεις σου από το ένα τραγούδι στο άλλο. Είσαι πάρα πολύ καλή. Σε αγαπάω πάρα πολύ σήμερα, σε λατρεύω σήμερα. Είναι αυτό που περίμενα τόσες μέρες", σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Φασουλής για την εμφάνισή τους.

Αντίστοιχα και η Βίκυ Σταυροπούλου ανέφερε: "Νομίζω πως έγινε αυτό το ξεκλείδωμα. Βγήκες με πίστη, το απόλαυσες, ήσουν σαγηνευτική, ήσασταν υπέροχοι μπράβο."'

Και οι τέσσερις κριτές "χάρισαν" τα δεκάρια τους, χειροκροτώντας την προσπάθεια της Έρρικας και του Άρη.

Παράλληλα το κοινό του Twitter αποθέωσε τους δύο διαγωνιζομένους: