Η εξομολόγηση της Γουινόνα Ράιντερ για τη σχέση της με τον Τζόνι Ντεπ

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη η Γουινόνα Ράιντερ μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που διήνυσε μετά τον χωρισμό της το 1993 με τον Τζόνι Ντεπ. Η 50χρονη ηθοποιός ανέφερε συγκεκριμένα πως το τέλος της σχέσης τους ήταν "Η πραγματική έκδοση του Girl Interrupted" αναφερόμενη στην ταινία του 1999, όπου υποδυόταν μια ασθενή ψυχιατρικού ιδρύματος.

"Κοιτούσα τις ψεύτικες μελανιές και τα κοψίματα στο πρόσωπό μου (όταν γυρνούσε το δράμα του 1994, The House of the Spirits) και δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου ως αυτό το μικρό κορίτσι. Μάλιστα, θυμάται να λέει "Θα συμπεριφερόσουν σε αυτό το μικρό κορίτσι, όπως συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου; Δεν με πρόσεχα καθόλου" τόνισε η ηθοποιός.

Η σχέση της Γουινόνα και του Ντεπ απασχόλησε πολύ τα μίντια το 1989, όταν και ξεκίνησαν να βγαίνουν ενώ οι δυο τους αποτελούσαν ένα από τα πιο καυτά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα μιας ταινίας και μετά από πέντε μήνες αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Η σχέση τους έληξε ύστερα από περίπου τέσσερα χρόνια, μια απόφαση που δεν ήταν καθόλου εύκολη για το ζευγάρι. Σημαντικό παράγοντα του χωρισμού τους έπαιξε και η υπερβολική ενασχόληση των ταμπλόιντ που εν τέλει έφθειρε τη σχέση. Σε μια συνέντευξη της το 2001 η Γουινόνα περιέγραψε την σχέση της με τον Ντεπ ως "μια τόσο βαθιά αγάπη, που δεν ξέρω αν θα ξαναβρώ ποτέ".

Η Ράιντερ δεν παντρεύτηκε ποτέ μετά τον Ντεπ, σε αντίθεση με τον ηθοποιό που αποφάσισε να κάνει το "επόμενο βήμα" το 2015 με την Άμπερ Χέρντ.

Αν και η Γουινόνα δεν εμφανίστηκε στην πολύκροτη δίκη της σχέσης των δύο, πήρε δημόσια θέση εκφράζοντας την υποστήριξή της προς τον ηθοποιό. "Προφανώς δεν ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Άμπερ, αλλά από την προσωπική μου εμπειρία, η οποία και ήταν τελείως διαφορετική, ήμουν πραγματικά μπερδεμένη, σοκαρισμένη και αναστατωμένη όταν άκουσα τις εν λόγω κατηγορίες εναντίον του. Η ιδέα ότι είναι ένας εξαιρετικά βίαιος άνθρωπος, απέχει πάρα πολύ από τον Τζόνι που γνώρισα και αγάπησα".

