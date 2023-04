Η Μάιλι Σάιρους κατάφερε να βρει τρόπο να εκπλήξει ξανά με το look της

H Mάιλι Σάιρους παραβρέθηκε στα Fashion Los Angeles Awards του Daily Front Row, για να κάνει και μια απονομή (έδωσε το βραβείο του Stylist of the Year στον συνεργάτη της, Μπράντλι Κένεθ) και το TikTok 'γέμισε' από εικόνες του νέου της look και σχετικά σχόλια.

Όπως έγραψαν τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας των ΗΠΑ, μετά μια δεκαετία ως πλατινέ ξανθιά, αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες της. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού το χρώμα που επέλεξε είναι κοντά στο φυσικό της: το μελαχρινό.

Κατά την Vogue, με το Flowers να γιορτάζει διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή του Billboard, η 30χρονη ερμηνεύτρια είχε αποκαλύψει πως σκεφτόταν να ξαναγίνει μελαχρινή πριν το τέλος του 2022.

"Είχα πει στη νονά μου τις προθέσεις μου. Δεν την έξω ξαναδεί τόσο τρομαγμένη", σχολίασε χαρακτηριστικά. Παρεμπιπτόντως, η νονά της είναι η Ντόλι Πάρτον."Σχολίασε ότι 'δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ως ξανθιά είσαι εγώ: μια σεξοβόμβα'". Έτσι, τα πλάνα μετατέθηκαν για αργότερα. Αυτό το 'αργότερα' έγινε τώρα.

Η Σάιρους συνδύασε τα αποκαλυπτήρια με ένα εντυπωσιακό, βαθύ κορσέ Versace, μια κομψή pencil φούστα και δερμάτινα γάντια.

