Η Σακίρα έκανε την απόλυτη επίθεση στον Πικέ με το καινούργιο τραγούδι της

Το Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 αποτελεί το νέο τραγούδι της Σακίρα και ταυτόχρονα μια επίθεση 3,5 λεπτών προς τον Ζεράρ Πικέ, τον πρώην σύζυγό της που την απάτησε πολλάκις, με συνέπεια το χωρισμό του ζεύγους.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια σε συνεργασία με τον Αργεντινό παραγωγό Bizarrap ετοίμασαν μία παραγωγή που σε λιγότερο από 24 ώρες στο YouTube έχει ξεπεράσει τις 35.000.000 προβολές.

Όπως γράφει το SPORT24, ορισμένοι στίχοι είχαν διαρρεύσει ήδη, όμως πλέον έγιναν γνωστά όλα τα λόγια, που συνιστούν επίθεση τόσο στον Πικέ, όσο και στην 23χρονη σύντροφό του, Κλάρα Κία.

Ιδού όλοι οι στίχοι:

[Intro Σακίρα]

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh) (για άντρες όπως εσύ uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh) (για άντρες όπως εσύ uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión (Συγγνώμη αν ήδη πήρα άλλο αεροπλάνο)

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción (Δεν γυρίζω πίσω, δεν θέλω άλλη απογοήτευση)

Tanto que te las das de campeón (Τόσα λόγια ότι είσαι πρωταθλητής) Y cuando te necesitaba diste tu peor versión (και όταν σε χρειάστηκα, ήσουν ο χειρότερος εαυτός σου)

Sorry, baby, hace rato (Συγγνώμη μωρό, πέρασε καιρός)

Que yo debí botar ese gato (που έπρεπε να σε διώξω)

Una loba como yo no está pa' novato' (μια λύκαινα σαν εμένα δεν είναι γι' αρχάριους)

Una loba como yo no está pa' typo como tu (μια λύκαινα σαν εμένα δεν είναι γι' άντρες σαν κι εσένα)

[Ρεφρέν: Σακίρα]

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (μια λύκαινα σαν εμένα δεν είναι για άντρες όπως εσύ, uh-uh-uh-uh)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (για άντρες όπως εσύ uh-uh-uh-uh)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh (ήμουν πολύ ανώτερη από σένα, γι' αυτό κι είσαι με κάποιον όπως εσύ, uh-uh-uh-uh)

Oh, oh

[Κουπλέ Σακίρα]

Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique' (Αυτό είναι για να σε βασανίσω, να σε μασήσω, να σε καταπιώ, να σε καταπιώ και να σε μασήσω)

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе' (Δεν θα γυρίσω σε σένα, ούτε αν κλάψεις, ακόμα κι αν ικετεύσεις)

Entendí que no es culpa mía quе te critique (Κατάλαβα ότι δεν είναι δικό μου λάθος που σε κριτικάρουν)

Yo solo hago música, perdón que te salpique (Εγώ απλά κάνω μουσική, συγγνώμη που σε καταβρέχει) (σ.σ. κάνοντας παρήχηση με το όνομα του Πικέ)

Me dejaste de vecina a la suegra (Με άφησες με τη μητέρα σου σαν γειτόνισσα)

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda (την πίεση στην πόρτα και ένα χρέος στην Εφορία)

Te creíste que me heriste y me volviste más dura (Νόμιζες ότι θα με πληγώσεις, αλλά με έκανες πιο δυνατή)

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan (Γυναίκες μην κλαίτε πια, γυναίκες διώξτε)

[Σακίρα]

Tiene nombre de persona buena (Αυτή έχει το όνομα ενός καλού ανθρώπου)

Claramente no es como suena (Προφανώς δεν είναι όπως ακούγεται)

Tiene nombre de persona buena (Έχει το όνομα ενός καλού ανθρώπου)

Claramente (Προφανώς) (σ.σ. Κλάρα είναι το όνομα της νέας συντρόφου του Πικέ)

[Ρεφρέν: Σακίρα]

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh (Αυτή είναι ακριβώς όπως εσύ, uh-uh-uh-uh) Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Για άντρες όπως εσύ uh-uh-uh-uh)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh (ήμουν πολύ ανώτερη από σένα, γι' αυτό κι είσαι με κάποιον όπως εσύ, uh-uh-uh-uh)

Oh, oh

[Κουπλέ: Shakira]

Del amor al odio hay un paso (Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ αγάπης και μίσους)

Por acá no vuelva', hazme caso (Μην επιστρέψεις, εμπιστεύσου με)

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo (Δεν έχω κακά αισθήματα μωρό μου, σου εύχομαι τα καλύτερα με την υποτιθέμενη αντικαταστάτριά μου)

No sé ni qué es lo que te pasó (Δεν ξέρω καν τι σου συνέβη)

'Tás tan raro que ni te distingo (Συμπεριφέρεσαι τόσο περίεργα που δεν μπορώ να σε ξεχωρίσω)

Yo valgo por dos de 22 (Αξίζω δύο 22άρες) Cambiaste un Ferrari por un Twingo (Αντάλλαξες μία Ferrari με ένα Twingo) Cambiaste un Rolex por un Casio (Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio)

Vas acelera'o, dale despacio (Πηγαίνεις πολύ γρήγορα, μείωσε ταχύτητα)

Ah, mucho gimnasio (Α, πολλή γυμναστική)

Pero trabaja el cerebro un poquito también (Αλλά δούλεψε λίγο και το μυαλό σου)

Fotos por donde me ven (Φωτογραφίες όπου πάω)

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien (Αισθάνομαι αιχμάλωτη εδώ, όμως όλα καλά)

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también (Θα απελευθερωθώ αύριο από εσένα και αν θες, φέρτην να μείνει κι αυτή)

[Σακίρα]

Tiene nombre de persona buena (Αυτή έχει το όνομα ενός καλού ανθρώπου)

Claramente no es como suena (Προφανώς δεν είναι όπως ακούγεται)

Clara nombre de persona buena (Έχει το όνομα ενός καλού ανθρώπου)

Claramente (Προφανώς) (σ.σ. Κλάρα είναι το όνομα της νέας συντρόφου του Πικέ)

Una loba como yo no está pa' typo como tu (μια λύκαινα σαν εμένα δεν είναι γι' άντρες σαν κι εσένα)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Για άντρες όπως εσύ uh-uh-uh-uh)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh (ήμουν πολύ ανώτερη από σένα, γι' αυτό κι είσαι με κάποιον όπως εσύ, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh, oh-oh

