Η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ και τραγουδοποιός Τέιλορ Σουίφτ παρουσίασε σήμερα ένα μουσικό βίντεο κλιπ με τη συμμετοχή πολλών αστέρων και προέτρεψε τους θαυμαστές της να υπογράψουν ένα αίτημα με τον οποίο απευθύνουν έκκληση για νομική προστασία στις ΗΠΑ για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της Σουίφτ "You Need to Calm Down" περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση της πάλαι ποτέ αντιπάλου της Κέιτι Πέρι αλλά και φιλοξενεί και μια πλειάδα εκπροσώπων της σόουμπιζ. Η εμφάνιση της Πέρι σηματοδοτεί το τέλος της διαμάχης μεταξύ των δύο μουσικών, που ξεκίνησε το 2013 με αφορμή τους τραγουδιστές που τις συνόδευαν στα φωνητικά κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

Στο κλιπ η 29χρονη καλλιτέχνιδα εμφανίζεται σε έναν οικισμό με τροχόσπιτα, βαμμένο σε παστέλ χρώματα. Εκεί, χαλαρώνει σε μια πισίνα ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε όσους επιτίθενται στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

«Η σκιά δεν έκανε κάποιον λιγότερο ομοφυλόφιλο» τραγουδάει.

Όσο για τους διάσημους που παρελαύνουν από το βίντεο, πρόκειται για προσωπικότητες που έχουν δηλώσει ανοικτά ότι είναι μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ: Έλεν Ντετζένερις, Μπίλι Πόρτερ, Ρουπόλ, Άνταμ Λαμπέρτ, Χάνα Χαρτ, Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον, Ταν Φρανς.

Η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει για τη νομική προστασία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας YOUTUBE

Η Σουίφτ, που δεν σταματάει να χαμογελάει και είναι ντυμένη τηγανιτές πατάτες, αγκαλιάζει την Πέρι, 34 ετών, που φοράει μια στολή χάμπουργκερ, το κοστούμι που επέλεξε για τον χορό Met Gala στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζονται δύο προτάσεις στην οθόνη, οι οποίες προτρέπουν τους θαυμαστές της να υπογράψουν ένα αίτημα με τον οποίο θα καλούν την αμερικανική Γερουσία να περάσει νομοσχέδιο για την προστασία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από τις διακρίσεις.

Σε λίγες μόλις ώρες το αίτημα συγκέντρωσε περισσότερες από 222.000 υπογραφές.