Τζένιφερ Λόπεζ: Στη σκηνή με την 14χρονη κόρη της - Την παρουσίασε με την αντωνυμία "αυτοί"

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο Blue Diamond Gala του Dodgers Foundation στο Λος Άντζελες, συστήνοντάς μας την κόρη της, Emme, η οποία βρέθηκε στη σκηνή μαζί της.

Η ποπ σταρ ήταν εμφανώς συγκινημένη για το ντουέτο με την κόρη της, την οποία παρουσίασε στο κοινό, χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες αυτοί/αυτούς (they/them).

«Η τελευταία φορά που τραγουδήσαμε μαζί ήταν σε ένα μεγάλο στάδιο σαν κι αυτό εδώ και τους ζήτησαν να τραγουδούν μαζί μου συνέχεια, και δεν το έκαναν. Οπότε, αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Είναι εξαιρετικά πολυάσχολοι. Κλεισμένοι. Και ακριβοί», αστειεύτηκε.

«Μου κοστίζουν όταν βγαίνουν. Όμως, αξίζουν το κάθε cent γιατί είναι οι αγαπημένοι μου παρτενέρ πάντα. Οπότε, κακόμαθέ με, σε παρακαλώ», είπε η Λόπεζ, καλώντας τη 14χρονη κόρη της με τον Μαρκ Άντονι στη σκηνή.

Η Emme ερμήνευσε μαζί με τη μαμά της το "Born in the U.S.A" του Μπρους Σπρίνγκστιν και ένα σόλο μέρος της επιτυχίας της Λόπεζ "Let's Get Loud".

Όπως γράφει η dailymail, η 14χρονη κρατούσε μικρόφωνο στα χρώματα του ουράνιου τόξου στην ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την εκπαίδευση, την υγεία, τους άστεγους και ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στο Λος Άντζελες.

