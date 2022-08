Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό καρέ και η ερωτική εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, οι οποίοι περιμένουν με χαρά και ενθουσιασμό τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Το ζευγάρι έμαθε πρόσφατα το φύλο του μωρού, σε ένα εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσαν οι φίλοι τους. Όπως αποκαλύφθηκε, η διάσημη influencer κυοφορεί αγοράκι, κάτι που επιθυμούσε διακαώς ο σύντροφός της.

Οι δυο τους φαίνονται πολύ αγαπημένοι, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να εκφράζει δημόσια τον έρωτά του για την Ιωάννα Τούνη, με μια τρυφερή φωτογραφία την οποία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

"I am 101% in love with you", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, στην οποία αγκαλιάζει την σύντροφό του η οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την Ιωάννα Τούνη

