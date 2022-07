Jak Knight: Πέθανε στα 28 του ο γνωστός κωμικός ηθοποιός

Ο διάσημος stand-up κωμικός, συγγραφέας και ηθοποιός Jak Knight, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά κινουμένων σχεδίων "Big Mouth" του Netflix, πέθανε την Πέμπτη στο Λος Άντζελες.

Η οικογένειά του 28χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσε το Σάββατο την δυσάρεστη είδηση, με μια ανακοίνωση στην οποία δεν γινόταν αναφορά στην αιτία θανάτου.

Ο Jak Knight είχε πρόσφατα τελειώσει τα γυρίσματα της ταινίας "First Time Female Director", σε σενάριο και σκηνοθεσία της Chelsea Peretti.

Ο 28χρονος πρωταγωνίστησε με τους Chris Redd, Sam Jay και Langston Kerman στη σειρά "Bust Down" του Peacock, όπου συμμετείχε και ως δημιουργός. Ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός στο talk show του HBO "Pause with Sam Jay" και ήταν υποψήφιος φέτος για το βραβείο Writers Guild of America για τη δουλειά του στην εκπομπή.

Από το 2017-21, ήταν συγγραφέας και παραγωγός για την επιτυχημένη κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων "Big Mouth" και "δάνεισε" τη φωνή του στον χαρακτήρα Devon. Ο Jak Knight εργάστηκε ως συγγραφέας στην κωμωδία του ABC "Black-ish" από το 2019-20. Το 30λεπτο stand-up του στο Netflix προβλήθηκε το 2018 ως μέρος της σειράς "The Comedy Lineup".

Το Comedy Central ανέβασε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter: «Ο Jak Knight ήταν ένας "υστερικός" και ειλικρινής κωμικός. Θα μας λείψει πάρα πολύ».

