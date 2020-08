Κάμερον Ντίαζ: Γιατί παράτησε την ηθοποιία

Τους λόγους της αποχώρησής της από την ηθοποιία και την βιομηχανία του κινηματογράφου αποκάλυψε η Κάμερον Ντίαζ. Μιλώντας σε εκπομπή της Γκουίνεθ Πάλτροου στο YouTube, η πρώην σταρ του Χόλιγουντ, η οποία διαθέτει επιχείρηση κρασιού, επεσήμανε ότι βρήκε “ειρήνη” όταν εγκατέλειψε την υποκριτική.

"Απλώς αποφάσισα ότι ήθελα διαφορετικά πράγματα από τη ζωή μου. Πάλευα σκληρά για τόσο καιρό, δουλεύοντας, φτιάχνοντας ταινίες και είναι κουραστικό" είπε η Ντίαζ. "Δεν έκανα πραγματικά χώρο για την προσωπική μου ζωή."

Η 47χρονη Ντίαζ προτάθηκε για τέσσερις Χρυσές Σφαίρες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας της από το 1994-2014. Έγινε διάσημη από τους ρόλους της στο "The Mask" (1994), "There Something About Mary" (1998) και "Vanilla Sky" (2001).

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να φεύγεις από μια επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα, απάντησε: "Ειρήνη. Έχω μια ειρήνη στην ψυχή μου." Πρόσθεσε: «Τελικά φρόντισα τον εαυτό μου».

Η πρώην ηθοποιός είπε ότι αποφάσισε να επικεντρωθεί πραγματικά στις σχέσεις της με την οικογένεια και τους φίλους της αφού για πολλά χρόνια είχε παραδώσει τον έλεγχο ορισμένων πτυχών της ζωής της σε άλλους ανθρώπους.

«Όταν δημιουργείς μια ταινία, είναι μια τέλεια δικαιολογία. Είσαι εκεί για 12 ώρες την ημέρα για μήνες και δεν έχεις χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Οι ηθοποιοί είναι φυλακισμένοι», είπε.

Η Ντίαζ είπε ότι ποτέ δεν ένιωθε άνετα με μια τέτοια ζωή και έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη μετά την απόφασή της αποσυρθεί.

Αποφάσισε να γίνει «αυτάρκης» και να αποδείξει ότι μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της ως ενήλικας, «βάζοντας όλα τα κομμάτια της ζωής μου μαζί με τον τρόπο που ήθελα να είναι, όχι πώς σκέφτονταν άλλοι ότι πρέπει να είναι”.

Η Ντίαζ έχει κυκλοφορήσει δύο βιβλία και παντρεύτηκε τον τραγουδιστή των Good Charlotte Μπέντζι Μάντεν το 2015. Το ζευγάρι ανακοίνωσε πριν λίγους μήνες τη γέννηση της κόρης τους Ράντιξ.