Εκτός ελέγχου ο Kanye West στο Twitter: Η Kim έφερε γιατρό για να με κλείσει μέσα

Με μια κλειστή προεκλογική ομιλία και έναν χαοτικό μονόλογο -κατά τον οποίο αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Kim Kardashian ήθελε να κάνει έκτρωση στο πρώτο τους παιδί - ξεκίνησε την περιοδεία της εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ ο Kanye West. Ο διάσημος ράπερ, ο οποίος τελικά δεν θα θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ (παρόλο που είχε ήδη προσλάβει το άτομο που θα του "έτρεχε" την καμπάνια) λίγο αργότερα "ξαναχτύπησε" μέσω Twitter με μια σειρά από αλλόκοτες αναρτήσεις, στις οποίες καταφέρθηκε εναντίον της Kim και της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με την Dailymail, τα tweets ανέβηκαν ύστερα από τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι η Kim Kardashian σκέφτηκε να τον χωρίσει μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για την ιδιωτική τους ζωή. Οι χρήστες του διαδικτύου κάνουν λόγο για κατάρρευση του ράπερ...

ADVERTISING

Ειδικότερα, ο West αρχικά έγραψε στο Twitter: «Η Kim προσπάθησε να φέρει ένα γιατρό να με κλειδώσει μέσα μαζί με τον γιατρό», ενώ συνέχισε «Kris και Kim πάρτε με τηλέφωνο τώρα».

TWITTER

TWITTER

Σε ένα άλλο tweet ανέφερε: «Αν κλειδωθώ μέσα όπως ο Mandela θα ξέρετε γιατί». Ο διάσημος ράπερ αναφέρθηκε επίσης στην πεθερά του, Κρις Τζένερ, κοινοποιώντας ένα μήνυμα που της είχε στείλει, καλώντας την να του τηλεφωνήσει και σταματήσει να τον αγνοεί. Στη συνέχεια σχολίασε μερικές από τις επαγγελματικές επιλογές της Κιμ Καρντάσιαν, υπονοώντας πως από πίσω κρυβόταν η Κρις, σημειώνοντας πως η Κιμ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό στην δική της κόρη.

«Ορκίζομαι στην ζωή μου πως η μαμά της Νορθ ποτέ δεν θα την φωτογράφιζε να κάνει playboy. Είμαι στο ράντσο, ελάτε να με πιάσετε», έγραψε στο Twitter.

TWITTER

Σε μία άλλη ανάρτηση έγραψε: «Όλοι γνωρίζουν ότι η ταινία "Get Out" είναι για μένα». Σημειώνεται ότι η επιτυχημένη ταινία τρόμου "Get Out" επικεντρώνεται γύρω από έναν μαύρο άντρα, ο οποίος συναντά τους γονείς της λευκής φίλης του για πρώτη φορά και ανακαλύπτει τα ανατριχιαστικά σχέδια που έχει η οικογένεια για τους μαύρους επισκέπτες της.

Από το παραλήρημα του Kanye δεν έλειψε ούτε ο Shia LaBeouf, ενώ σε κάποιο σημείο αναφέρθηκε και στην Άννα Γουίντουρ. Όλα αυτά τα tweets αργότερα διαγράφηκαν.

TWITTER

Πολλοί θαυμαστές και φίλοι του Kanye εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον Kanye, ενώ σε έναν από τους θαυμαστές του ράπερ, απάντησε ο δισεκατομμυριούχος φίλος του, Elon Musk, γράφοντας: «Μιλήσαμε μια ώρα πριν. Φαινόταν μια χαρά».

Οι περισσότεροι από τους θαυμαστές και φίλους του Kanye, θεώρησαν ότι το έκανε για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, καθώς έχει σκοπό να κυκλοφορήσει ένα καινούργιο άλμπουμ σύντομα.

Τα τελευταία tweet που έκανε ήταν σχετικά με το καινούργιο του άλμπουμ, στα οποία έγραφε: «Θα επικεντρωθώ στην μουσική μου τώρα. Το DODNA έρχεται αυτήν την Παρασκευή».