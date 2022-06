Κιάρα Φεράνι: Ποζάρει ολόγυμνη στη μπανιέρα της και αποθεώνεται

Μια ολόγυμνη φωτογραφία ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η διάσημη Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι.

Η 35χρονη επιχειρηματίας, fashion blogger και σχεδιάστρια, πόζαρε όρθια στην μπανιέρα της, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και καλύπτοντας τα απόκρυφα σημεία του σώματός της με σαπουνάδες από το αφρόλουτρό της.

ADVERTISING

"This is the mood" (Αυτή είναι η διάθεση), έγραψε η Κιάρα Φεράνι και τα αποθεωτικά σχόλια "έπεσαν" βροχή, με τους θαυμαστές της να εξυμνούν το εντυπωσιακό σώμα της και την απαράμιλλη ομορφιά της.

Σημειώνεται πως η Κιάρα Φεράνι έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα του περιοδικού "Forbes" με τους 30 πλουσιότερους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 30 ετών, έχει λάβει την πρώτη θέση στη λίστα του ίδιου περιοδικού με τις "Κορυφαίες Influencers Μόδας", ενώ το το blog (The Blonde Salad) και η κολεξιόν της (Chiara Ferragni Collection), έγιναν αντικείμενο μελέτης στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Κιάρα Φερράνι: Η φωτογραφία της στο Instagram

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις