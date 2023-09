Κλέλια Ανδριολάτου: Πώς ήταν 13 χρόνια πριν, στα πρώτα της βήματα στο modeling

Η Κλέλια Ανδριολάτου, η πρωταγωνίστρια της δραματικής σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη "Maestro", αποτελεί, αναμφίβολα, μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες ηθοποιούς.

Εκτός από αυτή της ιδιότητα, όμως, κατέχει και εκείνη του μοντέλου, καθώς ασχολείται με τον χώρο του modeling από την ηλικία των 14 ετών, κάνοντας, μάλιστα, πολλές αξιόλογες συνεργασίες και δουλειές όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Την είχε ανακαλύψει η Έλενα Χριστοπούλου και πριν ακόμα δοκιμαστεί ως ηθοποιός, είχε κάνει φωτογραφίσεις για τη Vogue και το Elle.

Η πανέμορφη ηθοποιός και μοντέλο, που σε λίγο καιρό θα κλείσει τα 27 της χρόνια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις φωτογραφίες, που χρονολογούνται το 2010, όταν ακόμη έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του modeling.

"2010, 13 years of work, when I was trying to find a place I belong (2010, 13 χρόνια δουλειάς, όταν προσπαθούσα να βρω το μέρος που ανήκω)" έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η έφηβη Κλέλια Ανδριολάτου ήταν, φυσικά, εξίσου όμορφη, εντυπωσιακή και φωτογενής με τώρα, ενώ φαίνεται να μην έχει περάσει ούτε χρόνος από πάνω της.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

