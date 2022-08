Κλόε Καρντάσιαν - Τρίσταν Τόμπσον: Έγιναν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας

Το δεύτερο παιδί τους μαζί, ένα αγοράκι, απέκτησαν η Κλόε Καρντάσιαν και ο Τρίσταν Τόμπσον, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της reality star στο Page Six.

Άνθρωπος του περιβάλλοντος της Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε πως το ζευγάρι δεν είναι ξανά μαζί και η οποιαδήποτε επικοινωνία τους αφορά την 4χρονη κόρη τους, True, την οποία απέκτησαν τον Απρίλιο του 2018, έναν χρόνο αφότου ο αθλητής έγινε μπαμπάς ενός αγοριού με την πρώην σύντροφό του Jordan Craig.

ADVERTISING

Τα ευχάριστα νέα πως η οικογένεια Kardashian μεγαλώνει και πως η αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και ο γνωστός μπασκετμπολίστας ετοιμάζονται να αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους μαζί, μέσω παρένθετης μητέρας, επτά μήνες μάλιστα μετά τον τελευταίο χωρισμό τους, κυκλοφόρησαν στα μέσα Ιουλίου, με τον εκπρόσωπό της να αναφέρει πως η Κλόε είναι ευγνώμων στην παρένθετη μητέρα.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η True θα έχει έναν αδερφό που συνελήφθη τον Νοέμβριο. Η Κλόε είναι απίστευτα ευγνώμων στην εξαιρετική παρένθετη μητέρα για μια τόσο όμορφη ευλογία", είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος. "Θα θέλαμε να ζητήσουμε καλοσύνη και ιδιωτικότητα, ώστε η Κλόε να επικεντρωθεί στην οικογένειά της", πρόσθεσε.

Το μέλος της διάσημης οικογένειας Καρντάσιαν είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της, ενώ οι προσπάθειές της να συλλάβει ένα δεύτερο παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης προβλήθηκαν μέσα από τη reality σειρά "Keeping Up With the Kardashians".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις