Κόνι Μεταξά: Στο μπαλκόνι με κόκκινα σέξι εσώρουχα

Υψηλές θερμοκρασίες και αναστάτωση έφερε με την τελευταία της ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κόνι Μεταξά.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε για διακοπές σε χειμερινό θέρετρο και πέρα από τα χιονισμένα τοπία και τις πίστες του χιονοδρομικού που επισκέφθηκε, θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους τη σέξι της πλευρά.

Φορώντας κόκκινα σέξι εσώρουχα αψήφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες και βγήκε στο μπαλκόνι, εντυπωσιάζοντας με τις αναλογίες της.

Μάλιστα, η ίδια συνόδευσε το εν λόγω βίντεο με ένα χιουμοριστικό σχόλιο, γράφοντας: "I’m not getting rid of my Xmas tree for another 3 months (Δεν θα ξεφορτωθώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο μου για άλλους 3 μήνες)".

Κόνι Μεταξά: Η ανάρτησή της στο Instagram

