Κριστίν Καβαλάρι: Η σέξι αλλά ασεβής πόζα, η ψηφιακή οργή και μια απόλυση

Είναι συγγραφέας, παρουσιάστρια, ιδιοκτήτρια μάρκας κοσμημάτων, εταιρείας με παιδικά ρούχα και ακόμη μιας με είδη μαγειρικής, ενώ παρουσιάζει και το reality show "Very Cavallari" που αφορά την καθημερινή ζωή της.

Η social media περσόνα Kristin Cavallari αριθμεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram όπου διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά προφίλ παγκοσμίως. Κι ενώ οι περισσότερες αναρτήσεις της γίνονται viral, η τελευταία προκάλεσε οργισμένα σχόλια και εν πολλοίς, δικαιολογημένες αντιδράσεις.

Ο λόγος; Στο προφίλ της 32χρονης ανέβηκε μια φωτογραφία με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε κεντρική λεωφόρο της Νέας Υόρκης, κοντά στο σημείο που κάποτε έστεκαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Η δημοσίευση δε, έγινε το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου σε ένα αν μη τι άλλο, κάκιστο timing.

Στην αρχική λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, αναφερόταν: "NYC for 24hrs. And what a time to be here..always remember". Μετά τις αντιδράσεις για τη "χαλαρή πόζα ανήμερα της μεγαλύτερης σύγχρονης τραγωδίας", όπως έγραψαν πολλοί, η Cavallari ανακοίνωσε πως απέλυσε τον υπεύθυνο που ανέβασε το καρέ, ο οποίος ήταν ένας εκ των διαχειριστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσής της.

Πηγή προσκείμενη στη Cavallari δήλωσε στο People πως το καρέ ήταν κανονικά προγραμματισμένο να αναρτηθεί στο Instagram στις 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο από λάθος του πρώην υπαλλήλου της 32χρονης αναρτήθηκε ανήμερα της 11ης. Πρόσθεσε, πως η επιχειρηματίας είναι "συντετριμμένη" από τις διαστάσεις που πήρε η ιστορία.

Μετά τη ψηφιακή "γκάφα", η Cavallari αποφάσισε να μη διαγράψει το καρέ αλλά άλλαξε τη λεζάντα που το συνοδεύει, αφήνοντας μόνο το "NYC for 24hrs".

"Είσαι υπέροχη, αλλά αυτή η φωτογραφία δεν ταιριάζει με τη μέρα. Όλοι οι άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους εδώ, δεν νοιάζονται για το τί φοράς σήμερα", έγραψε ένας εκ των ακολούθων της στο Instagram, ενώ άλλοι επέμειναν στην απόσυρση της φωτογραφίας.

Σε δηλώσεις της στο Page Six τον περασμένο Μάρτιο, η παρουσιάστρια είχε δηλώσει πως "μισεί να απολύει υπαλλήλους της". Όσο για το πώς προσλαμβάνει, είχε απαντήσει πως στην εταιρεία της με τα κοσμήματα, προτιμά να συνεργάζεται με ανθρώπους που έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον οκτώ ετών στον κλάδο αυτό, καθώς η ίδια δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις του αντικειμένου, τουλάχιστον όταν ενεπλάκη αρχικά με τον τομέα, λίγους μήνες πριν.