Μαρία Σολωμού: Πώς ήταν η ηθοποιός πριν από 30 χρόνια

Αναδρομή στο παρελθόν έκανε η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια Μαρία Σολωμού μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια μια φωτογραφία από όταν ήταν 16 ετών, στην οποία ποζάρει μαζί με δυο παιδικές της φίλες, χαμογελώντας. Μάλιστα, οι τρεις τους αναβίωσαν την στιγμή και τράβηξαν μια παρόμοια φωτογραφία, με την ηθοποιό να μην έχει αλλάξει καθόλου.

"Το βαριόμασταν το Λουτράκι,αλλά ήταν Πάσχα κι εμείς 16 οπότε δε μας ρώταγαν. Παρόλα αυτά πάντα περνάγαμε καλά τελικά ….. στο μπαλκόνι της Ζιζής Κυριακή του Πάσχα με τους μπαμπάδες να ψήνουν και τις μαμάδες να μας παρακαλούν να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. 30 χρόνια μετά …εκεί εμείς!!! Με κάτι δεκαεξάχρονα δικά μας πια,να προσπαθούμε να θυμηθούμε εκείνη την παλιά την πόζα. Δεν την πετύχαμε ακριβώς αλλά δεν πειράζει. you get the picture!!!!!!!", έγραψε η ηθοποιός στην λεζάντα της ανάρτησής της.

