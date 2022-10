Μάθιου Πέρι: Ίδια σκηνή, ίδιο ντύσιμο, άλλος "Τσάντλερ" - Οι καταχρήσεις με ντοκουμέντα

"Μπορείτε να παρακολουθείτε την τροχιά του εθισμού μου αν παρατηρείτε το βάρος μου από σεζόν σε σεζόν. Όταν έχω βάρος, είναι αλκοόλ. Όταν είμαι αδύνατος, είναι χάπια. Όταν έχω υπογένειο είναι πολλά χάπια".

Με αυτή την ωμή παραδοχή, ξετυλίγεται η προσωπική μάχη που έδινε για καιρό ο Μάθιου Πέρι, όπως την περιγράφει ο ίδιος στο βιβλίο "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", που θα κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου.

Τα απομνημονεύματα του "Τσάντλερ" ενός εκ των έξι τηλεοπτικών -αλλά και πραγματικών για την εποχή- ηρώων μίας εκ των πιο επιτυχημένων σειρών στην ιστορία της τηλεόρασης, τα "Φιλαράκια", αποκαλύπτουν για πρώτη φορά με τέτοια ειλικρίνεια και πληρότητα τον προσωπικό του Γολγοθά στα χρόνια της νιότης και της δόξας, τη μάχη με τους "δαίμονες" που παραλίγο να του στερήσουν τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, αλλά και τις αισθητές αλλαγές στην εμφάνισή του κατά τη διάρκεια των 10 σεζόν της σειράς,

Η σοκαριστική διαφορά στην εμφάνισή του στο ίδιο γύρισμα

Τη στιγμή που εμείς γελούσαμε με τις ξεκαρδιστικές ατάκες και την παραστατικότητα του Τσάντλερ Μπινγκ, ο Μάθιου Πέρι πάλευε με τους εθισμούς του.

Όπως για παράδειγμα, (βάσει όσων γράφει στο βιβλίο του) όταν μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν προσπαθούσε να πάρει 55 Vicodin την ημέρα, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειές του για αποτοξίνωση, αμέσως μετά τα γυρίσματα του "γάμου του" με τη Μόνικα Γκέλερ (Κόρτνεϊ Κοξ) στο τέλος της έβδομης σεζόν.

Ας δούμε, όμως, μία σκηνή που προηγήθηκε και η οποία αποκαλύπτει την εξόφθαλμη διαφορά στην εμφάνισή του και συγκεκριμένα στα κιλά του, επιβεβαιώνοντας όσα ο ίδιος λέει για τα "σημάδια" των εθισμών του.

Στην τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου της έκτης σεζόν, ο "Τσάντλερ" εμφανίζεται με πορτοκαλί πουκάμισο, έχοντας μόλις λάβει το "ναι" στην πρόταση γάμου προς τη "Μόνικα", σκηνή που γράφει τον επίλογο της έκτης σεζόν.

Ιδού ένα μικρό απόσπασμα:

Η έβδομη σεζόν ξεκινά, ως "φυσική" συνέχεια του τελευταίου επεισοδίου της έκτης, με τους ηθοποιούς να φορούν τα ίδια ρούχα και το πρώτο επεισόδιο να εκτυλίσσεται στο ίδιο σημείο, δηλαδή μέσα στο πολυαγαπημένο σπίτι των Friends. Εκεί, ο Μάθιου Πέρι εμφανίζεται με το ίδιο πορτοκαλί πουκάμισο, εμφανώς αδυνατισμένος, με τη διαφορά να "βγάζει μάτι".





Σκηνή από το πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου:

Προφανώς και τα γυρίσματα των δύο επεισοδίων έχουν γίνει σε διαφορετικό χρόνο και συγκεκριμένα με "απόσταση" μερικών μηνών. Είναι ενδεικτικό πως το "The One with the Proposal" (τελευταίο επεισόδιο 6ης σεζόν) προβλήθηκε τον Μάιο του 2000, ενώ το "The One with Monica's Thunder" (πρώτο επεισόδιο 7ης σεζόν), τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Γεγονός που επιβεβαιώνει την απότομη αλλαγή αλλά και τη δική του συγκλονιστική εξομολόγηση.

