Matthew McConaughey: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική κακοποίηση στα 18: "Δεν θα το αφήσω να με νικήσει"

Για μία από τις πιο δυσάρεστες και τραυματικές εμπειρίες της ζωής του, αυτή της σεξουαλικής κακοποίησης σε ηλικία 18 ετών αλλά και του σεξουαλικού εκβιασμού που υπέστη όταν ήταν 15 χρονών, μίλησε ο Matthew McConaughey δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις εμπειρίες του στα απομνημονεύματά του με τίτλο "Greenlights" το 2020, θυμήθηκε όσα άσχημα βίωσε σε νεαρή ηλικία μιλώντας στο podcast της Amanda de Cadenet με τίτλο "The Conversation: About The Men".

ADVERTISING

Στο βιβλίο του, ο McConaughey είχε αποκαλύψει ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε ηλικία 18 ετών από έναν άνδρα στο πίσω μέρος ενός βαν, ενώ λίγο νωρίτα, στα 15 του τον εκβίασαν να κάνει για πρώτη φορά σεξ.

Μιλώντας με την Amanda de Cadenet, ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων πως "δεν θα φοβηθώ τις σχέσεις γιατί η πρώτη μου εμπειρία ήταν ο εκβιασμός. Αυτά είναι μια παρέκκλιση. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αν συνεχίσω - και δεν θα το αφήσω να με νικήσει", προσθέτοντας: "Αρνούμαι ότι συνέβη; Όχι. Δεν αρνούμαι ότι συνέβη. Συνέβη".

Τόνισε επίσης ότι "επέλεξε" να μην "κουβαλάει αυτές τις αποσκευές" στη ζωή του ή "πώς συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους και πώς εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και πώς βλέπω τις περιστάσεις, τον κίνδυνο που μπορεί να πάρω" και σημείωσε πως "μετά από αυτό, έπρεπε να έχω κάποιες υγιείς σεξουαλικές σχέσεις και να έχω κορίτσια που μου άρεσαν και τους άρεσα και σιγά σιγά αισθανθήκαμε οικειότητα και ήταν όμορφα και αδέξια".

Ο ίδιος θυμήθηκε και τις συμβουλές που του είχε δώσει ο πατέρας του, James, ο οποίος του έλεγε πως "αν νιώσεις ότι το κορίτσι, το θηλυκό διστάζει, να σταματήσεις. Σε περίπτωση που ένα κορίτσι θέλει να σταματήσει και να φύγει, τότε να περιμένεις μέχρι την επόμενη, αν το επιθυμεί".

Σημειώνεται ότι ο Matthew McConaughey από το 2012 είναι παντρεμένος με τη Βραζιλιάνα Camilla Alves, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις