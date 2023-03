Μπέττυ Μαγγίρα: "Απαράδεκτο! Πόσο αφελής μπορεί να είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος;"

Με αφορμή όσα είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικους σχετικά με τη σχέση του με την Όλγα Τρέμη, η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της για τα λεγόμενα του παρουσιαστή.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή της «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του OPEN, η ίδια διατύπωσε την προσωπική της άποψη αναφορικά με τις αποκαλύψεις του Ανδρέα Μικρούτσικου, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό κάποιος να μιλά για τόσο προσωπικές λεπτομέρειες δημόσια.

Ειδικότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έίμαι άφωνη γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, φάνηκε πολύ μικρούτσικος ο Ανδρέας. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά ενός άνδρα να βγαίνει και να δίνει, μετά από τόσα χρόνια, μια πληροφορία που δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα. Είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Είναι σαν να βγουν τώρα κάποιοι πρώην σύντροφοι μου και να λένε «τα είχα με την Μπέττυ Μαγγίρα». Ε και; Γιατί να βγεις να το κάνεις αυτό; Νομίζω ότι εκθέτεις ένα τρίτο πρόσωπο. Είχαν σχέση, που είναι κάτι ωραίο και ο έρωτας είναι ωραίος όπως όλο αυτό που φέρνει, όμως το να βγεις μετά από τόσα χρόνια και να αποκαλύψεις κάτι τέτοιο… δεν θεωρώ ότι υπάρχει λογική».

«Επίσης, δεν το καταλαβαίνω το off the record. Μου φαίνεται περίεργο γιατί τα είπε off the record σε έναν δημοσιογράφο. Άλλο να τα πεις σε έναν φίλο σου, κολλητό και να εκμυστηρευτείς μια ιστορία αλλά μια τόσο προσωπική ιστορία να την πεις σε έναν δημοσιογράφο; Ανήκουν στον ίδιο όμιλο το περιοδικό με την παραγωγή της εκπομπής που είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και έχει σημασία αυτό. Υποτίθεται ότι είναι ένα πρόσωπο που ανήκει σε αυτή την παραγωγή. Αν διαβάσεις τη συνέντευξη είναι σαν να τα είπε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να το φτιάξει ότι τα είπε, το ακούω και αυτό αλλά διαβάζοντας το είναι σαν να τα είπε», πρόσθεσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Αυτό δεν πρέπει να γίνεται για κανένα πρόσωπο, είτε είναι σημαντικό είτε δεν είναι, επειδή πρόκειται τώρα για την συγκεκριμένη γυναίκα. Για όλα τα πρόσωπα και ειδικά για αυτά που φαίνονται και προβάλλονται γιατί είναι ακόμη πιο γνωστά. Τώρα ξέρουμε ποια είναι και αφορά σε μια πολύ τρυφερή ηλικία δική της. Δεν ήταν απλά μια σχέση που πέρασε όπως άλλες που γνωρίζαμε του ιδίου. Επίσης, πόσο αφελής μπορεί να είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος; Δεν είναι ωραίο τόσο προσωπικά δεδομένα να βγαίνουν και μετά από τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό».

Παρακάτω, όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα:

