Μπιγιονσέ: Οργή για νέο της τραγούδι που προσβάλλει άτομα με αναπηρία - Θα το ηχογραφήσει ξανά

Έντονη είναι η κριτική για ένα από τα νέα τραγούδια της Μπιγιονσέ, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να ξαναμπαίνει στο στούντιο για να το ηχογραφήσει και πάλι.

Το τραγούδι "Heated", το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, περιέχει έναν υποτιμητικό όρο για μια μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. Ο λόγος για τη φράση “spazzin’ on that ass, spaz on that ass”.

ADVERTISING

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, μιλώντας στο BBC, είπε ότι η λέξη που χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να έχει διαφορετική σημασία στις ΗΠΑ. «Δεν χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα με επιβλαβή τρόπο», τόνισε.

«Θα αντικατασταθεί στους στίχους», πρόσθεσε, χωρίς να δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Όταν οι θαυμαστές άκουσαν το κομμάτι της Μπιγιονσέ την Παρασκευή, ένιωσαν «σαν να τους χαστουκίζουν», είπε στο BBC η ακτιβίστρια Χάνα Ντιβίνει.

Από την πλευρά της, η φιλανθρωπική οργάνωση Disability Scope ζήτησε από την Μπιγιονσέ να ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι, παραλείποντας την εν λόγω φράση.

«Τα λόγια έχουν σημασία γιατί ενισχύουν τις αρνητικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθημερινά», δήλωσε ο Γουόρεν Κιργουάν.

«Η Μπιγιονσέ είναι εδώ και πολύ καιρό ‘πρωταθλήτρια’ της συμπερίληψης και της ισότητας, γι' αυτό την παροτρύνουμε να αφαιρέσει αυτόν τον προσβλητικό στίχο».

Άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την σταρ, επισημαίνοντας ότι ο όρος μπορεί να έχει διαφορετική σημασία στις ΗΠΑ - όπου χρησιμοποιείται συχνά με την έννοια του «τρελαίνομαι».

Heated: Ακούστε το αμφιλεγόμενο κομμάτι της Μπιγιονσέ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις