Νικόλ Σέρζινγκερ: Κάνει ice bath και φέρνει "καύσωνα" στο Instagram

Λάτρης των ice baths αλλά και του μότο "no pain, no gain", φαίνεται πως είναι η τραγουδίστρια και πρώην μέλος του γυναικείου συγκροτήματος "The Pussycat Dolls", Νικόλ Σέρζινγκερ η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα από τα μυστικά ομορφιάς για το πώς να διατηρείται σε φόρμα.

Φορώντας ένα αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό που αναδείκνυε τις καμπύλες της, αψήφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες και βυθίστηκε σε μία μπανιέρα με παγωμένο νερό, με την ανάρτησή της να φέρνει "καύσωνα" στο Instagram.

ADVERTISING

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια θέλοντας να περάσει το δικό της μήνυμα παρακίνησης, έγραψε πως η ίδια έμεινε στο παγωμένο νερό για έξι λεπτά, ενώ η θερμοκρασία του ήταν 37 βαθμοί F, δηλαδή μόλις 2.7 °C.

Νικόλ Σέρζινγκερ: Η ανάρτησή της στο Instagram

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις