Ο Νίκολας Κέιτζ δεν νοσταλγεί την αρχή της καριέρας του

"Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι κάθε ταινία πρόκειται να είναι επιτυχημένη" δηλώνει ο ηθοποιός που εισέπραξε καλές κριτικές για τους ρόλους του στις ταινίες "Leaving Las Vegas", "Raising Arizona", "Face/Off", Νίκολας Κέιτζ.

Μετά όμως την άνοδό του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου το 1996, ο Κέιτζ έγινε καρικατούρα, δεν συμμετείχε σε εμπορικές επιτυχίες ή σε "φιλικές" για τα βραβεία ταινίες, αλλά σε θρίλερ sci -fi και ταινίες δράσης, αναφέρει το NME, στο οποίο ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη.



"Είναι δύσκολο να είναι επιτυχημένη κάθε σκηνή με όλους τους άλλους που συμμετέχουν. Δεν μπορώ να μοντάρω κάθε ταινία -αυτό δεν είναι δουλειά μου- και δεν μπορώ να επιλέξω τη μουσική και δεν μπορώ επιλέξω τους συντελεστές. Αλλά αν μπορώ να σας δίνω δύο καλές σκηνές, τότε είμαι χαρούμενος" τόνισε.

Ωστόσο μετά από αρκετές επιτυχημένες ερμηνείες τα τελευταία χρόνια -κυρίως στην ταινία τρόμου "Mandy" και την κωμωδία "Mom and Dad" ο Νίκολας Κέιτζ φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα. Θα μπορούσε η πιο πρόσφατη ταινία του, το sci-fi shocker του Ρίτσαρντ Στάνλεϊ "Color Out of Space" να κάνει τις σπουδαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ να καθίσουν και να τον ξανακοιτάξουν, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

"Μου άρεσε πολύ που υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ οικογενειακού δράματος και ταινίας φρίκης. Όταν αυτό γίνεται καλά, μπορεί να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κινηματογραφικά έργα, όπως το «The Exorcist» με τη θεαματική ερμηνεία της Έλεν Μπέρστιν. Είναι η ιδέα ότι η οικογένεια διαλύεται εξαιτίας ξένων ή υπερφυσικών δυνάμεων και αυτό δίνει στους ηθοποιούς αρκετό περιθώριο για να εξερευνήσουν μια εντυπωσιακή και ασυνήθιστη συμπεριφορά" είπε.

Ο Νίκολας Κέιτζ, γεννημένος στην Καλιφόρνια, με όχι τόσο ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, ανιψιός του Φράνσις Φορντ Κόπολα άλλαξε το οικογενειακό επίθετο για να προσπαθήσει μόνος του στον κόσμο του κινηματογράφου.



"Φαίνεται να συμβαίνει κάτι στο διαδίκτυο με ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει την καριέρα μου. Μερικές από τις ταινίες επιστρέφουν με τρόπο που νομίζω ότι γίνονται πιο ενδιαφέρουσες, για το οποίο είμαι ευγνώμων" ανέφερε και πρόσθεσε: "Είναι πραγματικά κάτι που βλέπω ως καλή είδηση. Αλλά δεν είμαι νοσταλγικός για τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου και πάντα προσπαθώ να αισθάνομαι πού μπορώ να πάω και πώς μπορώ να προχωρήσω" είπε.

Ο Νίκολας Κέιτζ ανέφερε ότι του άρεσε η ταινία "Marriage Story" επειδή απαντά σε ερωτήσεις ατόμων που μπορεί να ξεκινήσουν ένα διαζύγιο. Για την ταινία "Joker" είπε ότι εξετάζει ένα [σημαντικό] θέμα σήμερα - ότι η ψυχική ασθένεια είναι αχαλίνωτη και η [κυβέρνηση] μειώνει τη χρηματοδότηση.