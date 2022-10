Νίκος Ψαρράς: Η σπουδαία συμβουλή που του έδωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ για την Ελλάδα

Καλεσμένος στην εκπομπή "Στούντιο 4" βρέθηκε την Πέμπτη (20/10) ο αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Ψαρράς, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της ΕΡΤ "Το βραχιόλι της φωτιάς".

Ο ίδιος μίλησε για τον ρόλο του στη νέα σειρά, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Αμερική όταν προσπάθησε να ασχοληθεί εκεί με την υποκριτική, αλλά και για τις γνωριμίες που έκανε.

Νίκος Ψαρράς: "Είπα, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά ρε φίλε"

"Είναι δύσκολα εκεί. Για εμάς το εργαλείο της δουλειάς είναι ο λόγος και όταν είναι με προφορά… Μετά από ένα διάστημα σε ακούνε σαν Αμερικανό, αλλά λένε “ναι but you are a Nikos”. Λέω να μην πάω για ένα ρόλο για ένα παιδάκι από το Τέξας; Μου λένε έχουμε 15.000 παιδιά από το Τέξας γιατί να πάρουμε εσένα;", είπε αναφορικά με το βήμα που έκανε να πάει στην Αμερική και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό.

"Ήταν μεγάλο σχολείο κι η πρώτη φορά στη ζωή μου, που ήμουν πεπεισμένος ότι είχα διαλέξει λάθος επάγγελμα. De facto. Είπα Ψαρρά λάθος, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά ρε φίλε, έχεις κάνει ένα τεράστιο λάθος. Μην κοιτάς στην Ελλάδα έκανες κουτσά στραβά δύο πράγματα, αλλά εδώ που είναι τα μεγάλα κεφάλια καταλαβαίνουν ότι είσαι ατάλαντος. Σε σκληραίνει. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος σε αυτήν τη δουλειά και να επαναπαύεσαι. Πρέπει να δουλεύεις", πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Η συμβουλή του Κλούνεϊ και η γνωριμία με τον Ντι Κάπριο

"Δεν το μετανιώνω, εμένα τα πράγματα δεν μου ήρθαν όπως τα ονειρευόμουν, αλλά γνώρισα κόσμο. Έφτασα κοντά, αλλά κάτι δεν γινόταν. Έκανα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ένα μήνα πρόβες για τον "Μέγα Αλέξανδρο". Επίσης, είχα κλείσει μία πολύ καλή συμφωνία, αλλά χάλασε από λάθος της δικηγορίνας μου", είπε, επίσης ο γνωστός ηθοποιός.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τη συμβουλή που του έδωσε. "Έτυχε και τρώγαμε σε ένα κοινό τραπέζι. Ήταν μόλις είχε ακυρωθεί η δουλειά με τον Ντι Κάπριο. Κλαίγαμε τη μοίρα μας εμείς. Ήταν και ο Κλούνεϊ εκεί και μου λέει "τι θα κάνεις τώρα;", λες και είμαστε του ίδιου επιπέδου! Του λέω "θα πάω στην Επίδαυρο στην Ελλάδα για το καλοκαίρι". "Στην Επίδαυρο;" μου λέει. Του λέω "ναι, θα κάνω τον Νεοπτόλεμο στον Φιλοκτήτη". Και σηκώθηκε και υποκλίθηκε μπροστά μου. Μου λέει "και τι θα κάνεις μετά από αυτό"; Του λέω "θα επιστρέψω στην Αμερική τον Σεπτέμβρη". Μου λέει "είσαι τρελός; Γιατί; Κάτσε εκεί. Είναι ωραίο να παίζεις στη γλώσσα σου". Και είχε απόλυτο δίκιο".

Η συγκίνηση για "Το βραχιόλι της φωτιάς"

Ο Νίκος Ψαρράς συγκινήθηκε, επίσης, μιλώντας για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά της ΕΡΤ "Το βραχιόλι της φωτιάς". "Η σειρά ξεκινάει με τον μικρό μου γιο, τον Χρήστο Λούλη, το 1962 πια. Έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του, έχει το δικό του κοσμηματοπωλείο. Μόνο εκείνος και η αδερφή του σώθηκαν από το Άουσβιτς. Ένας τσιγγάνος, του ζητάει να έρθει γρήγορα στο τσαντίρι του, επειδή η γιαγιά του πεθαίνει. Επειδή φοράει πολλά χρυσά δαχτυλίδια, δεν κυκλοφορεί το αίμα της. Το περιστατικό είναι αληθινό. Πηγαίνει ο χρυσοχόος και βλέπει ότι στα χέρια της το βραχιόλι της μάνας του,με τα αρχικά της πάνω. Σοκάρεται, συνειδητοποιεί τι γίνεται. Μέσα από τις μνήμες του, θυμάται όλους εμάς από το 1917 μέχρι το 1945", είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και συνέχισε, λέγοντας: "Οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να ησυχάζουν. Οι άνθρωποι που επέστρεψαν από εκεί πάλευαν με τα σκοτάδια τους πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που κανένας δεν άντεχε να μιλήσει, τους ρωτούσαν γι' αυτό και στη δεύτερη λέξη υπήρχε ένας λυγμός. Κάναμε ένα γύρισμα όπου εγώ εμφανίζομαι στον ύπνο του σαν όραμα στον ύπνο του "Λούλη" όσο τον έχει εγχειρήσει ο Μένγκελε και χαροπαλεύει. Έλεγα δεν θα κλάψω τώρα, ας είμαι χαμογελαστός. Με το που του άγγιζα τα μαλλιά με έπαιρναν τα ζουμιά. Είναι ρόλοι που μας συνοδεύουν εμάς τους ηθοποιούς".

