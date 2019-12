Ντάνι Αγιέλο: Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός - Είχε προταθεί για Όσκαρ

Έφυγε από τη ζωή, σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσει, ο σπουδαίος ηθοποιός Ντάνι Αγιέλο, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Ντάνι Αγιέλο είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ β ανδρικού ρόλου στο Do The Right Thing, του Σπάικ Λι.

Η μάνατζέρ του Tracey Miller, επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση και ζήτησε εκ μέρους της οικογένειας να σεβαστούν την θλίψη τους.

Ο Ντάνι Αγιέλο ήταν παντρεμένος επί 60 χρόνια με τη Σάντι Κοέν και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και είχε παίξει στο Νονό 2 του Κόπολα.