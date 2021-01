Ορκωμοσία Μπάιντεν: Το τραγούδι που είπε η Τζένιφερ Λόπεζ και ο συμβολισμός του

Το συμβολικό κομμάτι "This Land Is Your Land" και το "America the Beautiful" επέλεξε να τραγουδήσει η Τζένιφερ Λόπεζ κατά την εμφάνισή της στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει η υπέροχη τραγουδίστρια σε στίχους Guthrie, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης. Το κεντρικό μήνυμα που περνάει είναι "Η γη φτιάχτηκε για εσάς και για εμένα"

Ακούστε το αυθεντικό τραγούδι Land is your land:

