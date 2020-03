Πέθανε 35χρονος χορευτής και φιναλίστ του "So You Think You Can Dance"

Danny Tidwell AP

Ο γνωστός χορευτής Danny Tidwell, που αγαπήθηκε μέσα από τη συμμετοχή του στο "So You Think You Can Dance" του 2007, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Πέθανε σε ηλικία μόλις 35 ετών ο Danny Tidwell, διάσημος Αμερικανός χορευτής και γνωστός από την συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του σόου χορού "So You Think You Can Dance" το 2007. Ο Danny Tidwell άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 Μαρτίου 2020, υποκύπτοντας σε σοβαρούς τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του, που είναι επίσης χορευτής, Travis Wall, με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. "Η καρδιά μου έχει σπάσει. Χθες έχασα έναν αδελφό. Χάσαμε όλοι ένα δώρο. Δεν είμαι έτοιμος. Δεν νομίζω, όμως, ότι θα είμαι ποτέ. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχεις φύγει. Ήσουν περισσότερο από αδελφός μου. Ήσουν η έμπνευσή μου. Σε είχα ως είδωλο μεγαλώνοντας. Ήθελα να χορεύω σαν εσένα. Ήθελα να γίνω σαν εσένα!", έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, ραγίζοντας καρδιές. Ο αδελφός του ανήρτησε, ακόμη, ένα βίντεο από παλαιότερο χορευτικό τους ντουέτο, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Danny. Υποσχέσου μου ότι θα ξανακάνουμε το πρώτο μας ντουέτο όταν συναντηθούμε ξανά. Βλέποντάς το, με κάνει να χαμογελάω. Μου λείπεις πάρα πολύ ήδη".

