Πίτερ Σέλερς: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον αξεπέραστο κωμικό ηθοποιό

Σαν σήμερα, στις 24 Ιουλίου του 1980 πέθανε ο Πίτερ Σέλερς, ο αξεπέραστος κωμικός ηθοποιός που έγινε γνωστός στη δεκαετία του '60, ιδιαίτερα για το ρόλο του «Επιθεωρητή Κλουζώ», στη σειρά ταινιών Ροζ Πάνθηρας. Έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά για τον εν λόγω ηθοποιό, καθώς οι φήμες τον θέλουν να είχε μια εκκεντρική ιδιοσυγκρασία, ενώ υπάρχουν πολλές ιστορίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το όνομά του.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, καταγράφουμε πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για αυτόν:

1. Οι αξεπέραστοι ρόλοι του

Το 1962 συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Β. Ναμπόκοφ "Λολίτα" από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ υποδυόμενος το ρόλο του Κλαιρ Κίλτι. Έκανε μεγαλύτερη και διεθνή επιτυχία μετά την εμφάνισή του στην ταινία Ο Ροζ Πάνθηρας το 1963, και στη συνέχειά της του 1964, ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στη σημαντική κωμωδία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove), παίζοντας τρεις διαφορετικούς ρόλους.

Ακολούθησαν τρεις συνέχειες του Ροζ Πάνθηρα αλλά και άλλες σημαντικές ταινίες όπως Καζίνο Ρουαγιάλ, Το Πάρτυ, Τα σατανικά κόλπα του Φου Μαντσού και ο βασικός ρόλος στην ταινία Να Είσαι Εκεί Κύριε Τσανς (Being there) του Γέρζι Κοζίνσκι που του χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα.

2. Η σατιρική διασκευή των Beatles

Ο Πίτερ Σέλερς είχε διασκευάσει το πασίγνωστο τραγούδι των Beatles "A hard day's night", ενώ διατηρούσε φιλία τόσο με τον George Harrison όσο και με τον Ringo Starr. Ο Σέλερς ερμήνευσε το τραγούδι σε ρόλο Σαιξπηρικού Ριχάρδου του Τρίτου το 1965, κάνοντας απίστευτη επιτυχία και προσφέροντας πολύ γέλιο στους θαυμαστές του.

3. Η ιδιαίτερη προσωπικότητά του

Ο Πίτερ Σέλερς υπήρξε μια αινιγματική φιγούρα του κινηματογράφου και σύμφωνα με όσα ο ίδιος δήλωνε, δεν είχε καμία προσωπική ταυτότητα πέρα από τους ρόλους που υποδύθηκε. Μάλιστα, σε επεισόδιο του "The Muppet Show" όπου εμφανίστηκε, δήλωσε: «Δεν έχω ''εγώ''. Δεν υπάρχω. Κάποτε υπήρχε κάτι σαν ''εαυτός μου'', αλλά έβαλα να μου τον αφαιρέσουν χειρουργικά». “There is no me. I do not exist. There used to be a me, but I had it surgically removed". Η ατάκα αυτή έμεινε στην ιστορία.

Στη δεκαετία του '70 αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά. Λόγω αυτών, αλλά και της έντονης προσωπικότητά τους, αφού χαρακτηρίζεται ως ένας εκκεντρικός, ιδιότροπος, αλλοπρόσαλλος, δύστροπος και παράξενος χαρακτήρας, ερχόταν σε έντονη σύγκρουση με τους σκηνοθέτες και τους συμπρωταγωνιστές του.

4. Το "πρόβλημά" του με τα χρώματα

Το πράσινο χρώμα ενοχλούσε πολύ τον Σέλερς. Δεν το φορούσε ποτέ και αρνείτο να συνεργαστεί με οποιονδήποτε το φορούσε. Επίσης, το ίδιο πρόβλημα είχε και με το μωβ χρώμα, αφού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "After The Fox" ο σκηνοθέτης του Vittorio De Sica του είπε πως είναι το "χρώμα του θανάτου" και από τότε αυτή η ιδέα "στοίχειωσε" τον Σέλερς.

Σκηνή από γυρίσματα, στη Νάπολη - Αύγουστος 1965 AP

5. Οι πολυτάραχοι γάμοι του

Παντρεύτηκε 4 φορές κι απέκτησε 3 παιδιά. Ο Σέλερς είχε πάντοτε όμορφες γυναίκες δίπλα του και λέγεται πως οι γάμοι του ήταν πολυτάραχοι, γεμάτοι ίντριγκες.

Σύζυγοί του έγιναν οι:

Anne Howe (1951–1961), που μαζί της απέκτησε 2 παιδιά, τον Μάικλ και τη Σάρα.

Britt Ekland (1964–1968). Με τη Σουηδέζα ηθοποιό απέκτησε μια κόρη, την Βικτόρια, ενώ έπαιξε μαζί της και σε 3 ταινίες.

1964: Ο Πίτερ Σέλερς σε ηλικία 43 ετών με την 25χρονη τότε σύζυγό του, Μπριτ Έκλαντ, καθώς φεύγουν από το νοσοκομείο, όπου εισήχθη έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή AP

Miranda Quarry (1970–1974). Αυτή ήταν μοντέλο από την Αυστραλία.

Lynne Frederick (1977–1980). Αγγλίδα ηθοποιός, ήταν η γυναίκα με την οποία έζησε ο Σέλερς μέχρι το θάνατό του, το 1980.