Ριάνα: "Αυτο-τρολλάρεται" με φωτογραφίες για την αντισύλληψη

Σε μια ανάρτηση, με την οποία τρολάρει τον εαυτό της, προχώρησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα.

Συγκεκριμένα, η σταρ της R&B, ανήρτησε τέσσερις φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει με μία oversized μπλούζα, η οποία γράφει: "Use a condom" (=Χρησιμοποίησε προφυλακτικό).

Η τραγουδίστρια έχει συνδυάσει τη μπλούζα με ένα μαύρο σορτσάκι, λευκές μπότες και λευκά γυαλιά, ενώ στις "cool" και γεμάτες αυτοπεποίθηση πόζες της, κρατάει την φουσκωμένη κοιλιά της.

Οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν "οξύμωρες", αφού η αγαπημένη σταρ είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περιμένοντας το δεύτερο παιδάκι της.

Άλλωστε, η ίδια έγραψε στη λεζάντα της: "this shirt is old" (=αυτή η μπλούζα είναι παλιά).

Η ανάρτηση της Ριάνα

