Snik - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα πειράγματα στο Instagram και η "επίμαχη" φωτογραφία

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής Showbiz, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Snik δεν διστάσουν να κρύψουν τον έρωτά τους,

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που ο ένας σχολιάζει στον άλλον μέσα από τα social media, με τα καλοπροαίρετα πειράγματα να μην λείπουν.

Την Τρίτη ο γνωστός ράπερ φωτογράφησε την αγαπημένη του την ώρα που εκείνη βρισκόταν στον κήπο και δούλευε στον υπολογιστή της φορώντας τα γυαλιά της και σχολίασε: “Instagram vs reality”.

Με τη σειρά της η Ηλιάνα κοινοποίησε την φωτογραφία στο InstaStory κάνοντας πλάκα με τον εαυτό της και γράφοντας το εξής: "Why you do me like this? (=Γιατί μου το κάνεις αυτό;)".

Στη συνέχεια το μοντέλο δημοσίευσε ακόμα ένα Instastory, στιγμιότυπο από την προσωπική της συνομιλία με τον ράπερ, ο οποίος φαίνεται να της στέλνει εικόνες από την πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς "Μαρία η άσχημη", πειράζοντάς την.