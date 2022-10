Σοφία Χατζηπαντελή: Ποζάρει μόνο με εσώρουχα και ζητάει "αμήν"

Αναστάτωση έφερε στην ελληνική τηλεόραση η Σοφία Χατζηπαντελή πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM του Star ως guest κριτής.

Μπορεί η τηλεοπτική της εμφάνιση να ολοκληρώθηκε, ωστόσο, το διάσημο μοντέλο με τα πυκνά φρύδια συνεχίζει να αναστατώνει, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Τολμηρή και πρωτότυπη, η Σοφία Χατζηπαντελή δεν διστάζει να δημοσιεύει φωτογραφίες είτε με εκκεντρικά σύνολα είτε με ελάχιστα ρούχα, όπως έκανε στην τελευταία της ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, το 25χρονο μοντέλο ανήρτησε ένα καρέ στο οποίο ποζάρει φορώντας μόνο τα εσώρουχά της και εντυπωσιάζοντας με τις αναλογίες της.

Μάλιστα, η ίδια συνόδευσε την φωτογραφία της με μια χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας: "Can’t be over dressed if you’re barely dressed at all, can I get an amen, lol (=Δεν μπορείς να είσαι υπερβολικά ντυμένος, αν είσαι σχεδόν καθόλου ντυμένος. Μπορώ να πάρω ένα αμήν; Lol")".

Σοφία Χατζηπαντελή: Η ανάρτησή της στο Instagram

