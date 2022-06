Σοφία Παυλίδου: Ποζάρει γυμνή φορώντας γόβες και εντυπωσιάζει

Η διάσημη ηθοποιός Σοφία Παυλίδου αφέθηκε στην καλλιτεχνική ματιά του γνωστού φωτογράφου Σπύρου Χατζηαγγελάκη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, ο οποίος είναι και ο ίδιος ηθοποιός εκτός από φωτογράφος, φημίζεται για τα ασπρόμαυρα και αισθησιακά καρέ του, ενώ πολλοί και πολλές celebrities έχουν ποζάρει στον φακό του.

Παρομοίως και η Σοφία Παυλίδου, η οποία πόζαρε γυμνή, φορώντας μαύρα ψηλοτάκουνα και ένα ψάθινο καπέλο, ενώ είναι καθισμένη σε ένα σκαμπό και κρατάει στα χέρια της ένα λευκό σεντόνι, που καλύπτει τα απόκρυφα σημεία.

Όπως ήταν λογικό, τα σχόλια έπεσαν "βροχή" κάτω από την φωτογραφία που δημοσίευσε ο ηθοποιός και φωτογράφος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποθεώνοντάς την.

Μάλιστα, και η ίδια η Σοφία Παυλίδου σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: "only for your canon".

Η φωτογραφία της Σοφίας Παυλίδου

