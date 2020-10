Thank You Next: Η Ναταλία Γερμανού και η χυλόπιτα που "τρέλανε" το Facebook

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Για τον υπόλοιπο κόσμο, το "Thank u, Next" είναι τραγούδι στης Αριάνα Γκράντε. Στην Ελλάδα είναι γκρουπ στο Facebook. Κάθε μέλος μπορεί να μοιραστεί ένα αποτυχημένο ερωτικό βίωμα, το οποίο κατέληξε σε "Thank you, next", όπως είναι η ακριβής ονομασία της ομάδας, αλλά και η φράση (TYN στο αρκτικόλεξο) που έλαβε ή έδωσε στο άδοξο και πρόωρο τέλος του φλερτ.

Το εν λόγω γκρουπ έχει καταφέρει να γιγαντώσει τη φήμη του τον τελευταίο χρόνο, προσελκύοντας μέχρι στιγμής 376.000 χρήστες. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, έχει δώσει βήμα και σε αρκετούς celebrities που, δειλά-δειλά, εμφανίζονται, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες από αποτυχημένες σχέσεις, που συνήθως δεν πρόλαβαν καν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και προκαλούν... χαμό στα σχόλια των χρηστών.

Έναν τέτοιο σεισμό προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Ναταλία Γερμανού, η οποία, καθόλου δειλά και χωρίς περιστροφές και ντροπές αποφάσισε να γράψει για την απόρριψη που είχε από έναν παιδικό της έρωτα. Το μόνο της άγχος στην ανάρτηση; "Δεν ξέρω τι περιμένετε να διαβάσετε από μένα αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην ανταπεξέλθω στις προσδοκίες ενός γκρουπ στο οποίο έχω διαβάσει μικρά αριστουργήματα κι έχω γελάσει πολύ", προλόγισε την ιστορία της και συνέχισε γράφοντας για ένα "αμόρε" από τα παλιά, από το οποίο, μετά από αρκετή προσπάθεια και περίσσεια υπομονή έλαβε το δικό της "TYN". Ας μην τα γράφουμε εμείς. Τα έγραψε η ίδια, σείοντας το γκρουπ, με την ανάρτησή της να έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει πάνω από 2,2 χιλιάδες σχόλια και περισσότερα από 9 χιλιάδες likes.

Ιδού η ανάρτηση: