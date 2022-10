Tim Burton κατά Disney: "Δούλευα σε ένα φρικτό μεγάλο τσίρκο - Εγώ ήμουν ο Dumbo"

Εναντίον της Disney τοποθετήθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών Tim Burton, υπογραμμίζοντας πως η πολύχρονη συνεργασία τους μάλλον έχει τελειώσει.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Deadline μετά την παραλαβή του βραβείου Prix Lumière στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών της Γαλλίας, ο Tim Burton αποκάλυψε ότι η ταινία "Dumbo" που έκανε το 2019 πιθανότατα σημαίνει το τέλος της μακροχρόνιας δημιουργικής σχέσης του με την Disney.

ADVERTISING

"Η ιστορία μου είναι ότι ξεκίνησα εκεί έξω. Με προσέλαβαν και με απέλυσαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μου εκεί. Το θέμα με την ταινία "Dumbo", είναι ο λόγος που πιστεύω ότι οι μέρες μου με τη Disney έχουν τελειώσει. Συνειδητοποίησα ότι εγώ ήμουν ο "Dumbo", ότι δούλευα σε αυτό το φρικτό μεγάλο τσίρκο και έπρεπε να ξεφύγω. Αυτή η ταινία είναι αρκετά αυτοβιογραφική σε κάποιο επίπεδο", εξομολογήθηκε ο διάσημος δημιουργός.

Ο Tim Burton ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα ως animator στη Disney πριν τον προσλάβει η Warner Bros για να κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του στο live-action "Pee-Wee's Big Adventure". Επέστρεψε για να δουλέψει με την Disney σε ταινίες όπως "Ed Wood", "The Nightmare Before Christmas", "Alice in Wonderland", "Frankenweenie" και πιο πρόσφατα, "Dumbo".

Ο Μπάρτον σημείωσε, επίσης, ότι το τοπίο της διασκέδασης έχει μετατοπιστεί σε σημείο που δεν έχει πλέον νόημα να συνεργάζεται με τον "γίγαντα" της βιομηχανίας του θεάματος. Εξήγησε ότι η εμπειρία του να δουλεύει στο "Dumbo" τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η Disney είχε γίνει πολύ μεγάλη γι' αυτόν.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις