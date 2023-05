Το Met Gala 2023 είχε γάτες, πέρλες, φτερά και τις πιο avant-garde εμφανίσεις - Δείτε φωτογραφίες

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένη στο Met Gala, το "Super Bowl της μόδας και των memes", όπως είναι γνωστή η φιλανθρωπική βραδιά που πραγματοποιείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης για την ενίσχυση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του The Met.

Φέτος, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον "Κάιζερ" της μόδας, τον αείμνηστο και εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ (Karl Lagerfeld) και οι λαμπεροί προσκεκλημένοι και οι σταρ που περπάτησαν στο χαλί του Met Gala κλήθηκαν να τηρήσουν το dress code που αναγραφόταν στην πρόκληση που έλαβαν που ήταν "In honor of Karl", αφού το θέμα του Gala ήταν "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty".

Εξίσου όμως σημαντική με την έκθεση εντός του μουσείου ήταν οι εμφανίσεις στο χαλί του Met Gala με τους λαμπερούς καλεσμένους και αστέρες της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας να κλέβουν τις εντυπώσεις και να πραγματοποιούν μερικές από τις πιο extravagant εμφανίσεις. Οι πιο καλοντυμένοι ήταν εκείνοι που βρήκαν τον τρόπο να αποτίσουν φόρο τιμής στις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του Λάγκερφελντ, είτε αυτές περιελάμβαναν πέρλες, φιόγκους και τουίντ στοιχεία είτε το προσωπικό στιλ του ίδιου του σχεδιαστή μέσα από γραβάτες, πουκάμισα και blazers.

Άλλοι πάλι πήγαν ένα βήμα παραπέρα και για τη βραδιά του Met Gala έφεραν με τις εμφανίσεις τους στο χαλί τη διάσημη γάτα του σχεδιαστή, τη Choupette, όπως ο Jared Leto που φόρεσε μια γιγάτια στολή γάτας ή σαν τη Doja Cat, η οποία πέρα από τη δημιουργία του οίκου Oscar de la Renta είχε μετατρέψει με μακιγιάζ το πρόσωπό της σε γάτα.

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Met Gala 2023

Η Dua Lipa στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Rita Ora στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Naomi Campbell στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Gisele Bundchen στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Rihanna στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο Jared Leto ως Choupette στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Lizzo στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Rihanna με τον A$AP Rocky στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Kylie Jenner στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Kendall Jenner στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Kim Kardashian στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο Πέδρο Πασκάλ στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο Jeremy Pope στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο Lil Nas X στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Cardi B στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Gigi Hadid στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Florence Pugh στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Ashley Graham στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Julia Garner στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Lily Collins στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Η Kristen Stewart στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

