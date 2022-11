Τομ Φέλτον: Ο Μαλφόι του "Harry Potter" αποκαλύπτει τη μάχη του με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη

Ο Τομ Φέλτον, ο οποίος είχε υποδυθεί με επιτυχία τον Ντράκο Μαλφόι στις δημοφιλείς ταινίες του "Harry Potter", έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σκοτεινές περιόδους της ζωής του και την αποτοξίνωσή του από το αλκοόλ, ιδιαίτερα στα απομνημονεύματά του "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard".

Σε μια νέα συνέντευξη στον Guardian, επισημαίνει την πιο πρόσφατη εμπειρία σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Αφού εξήγησε τις αρχικές του μάχες με την κατάθλιψη και την επακόλουθη αποκατάσταση, είπε:

"Η ζωή δεν έχει αλλάξει δραστικά από εκείνη την εμπειρία, αλλά τώρα ξέρω ότι υπάρχει ένας πόρος στον οποίο μπορώ να βασιστώ". Και πρόσθεσε: "Πήγα ξανά σε άλλη κλινική ή κέντρο αποκατάστασης, με δική μου θέληση πρόσφατα. Το να βουτάω στον ωκεανό δύο φορές την ημέρα και να περπατάω με τον σκύλο μου, με βοηθά επίσης. Αν η κατάσταση γίνει τόσο άσχημη όσο τότε, τώρα ξέρω τα βήματα. Μπορώ να αντέξω. Το να λέω ότι δεν είμαι καλά με ενδυνάμωσε πραγματικά".

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τομ αποκάλυψε, επίσης, ότι η ψυχική του υγεία είχε αρχίσει να κλονίζεται δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του franchise του "Harry Potter". Σε μια συγκινητική στιγμή, είπε: "Δέκα χρόνια μετά τον "Harry Potter", ένιωσα κατάθλιψη και με επισκέφτηκε επαγγελματίας παρεμβατικός (οι φίλοι, η οικογένειά του και η ομάδα του συναντήθηκαν για να οργανώσουν την παρέμβαση) και μετά πήγα σε απεξάρτηση".

Και συνέχισε: "Θυμάμαι μια αίσθηση προδοσίας, σύγχυση, γιατί κανείς δεν με είχε τραβήξει στο πλάι να μου πει: "Σταμάτα να βγαίνεις έξω και να πίνεις όλη την ώρα". Εκ των υστέρων, ήμουν τυχερός, γιατί κανείς σε εκείνο το δωμάτιο δεν ήθελε να είναι εκεί. Ήταν φρικτό - το έκαναν καθαρά επειδή με αγαπούσαν και ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά."

Ενώ ο Τομ έκτοτε μίλησε δημόσια για τις εμπειρίες του, ο 35χρονος εξήγησε επίσης γιατί αρχικά του ήταν τόσο δύσκολο να μιλήσει για τα συναισθήματά του. "Από έξω ήταν τέλειο: είχα ένα σκύλο, ένα ωραίο αυτοκίνητο και ένα σπίτι στο Λος Άντζελες", είπε.

"Εξαπατάς τον εαυτό σου για να σκεφτεί, καλά, αυτά είναι τα πράγματα που μου είπαν ότι σε κάνουν χαρούμενο, αλλά δεν το κάνουν. Ο λόγος που δεν μίλησα για το πώς ένιωθα πριν, ήταν ο συνδυασμός του να είμαι Βρετανός και άντρας και όταν μου είπαν ότι επειδή όλα πήγαιναν καλά, δεν έπρεπε να παραπονεθώ", συμπλήρωσε.

