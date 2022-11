Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον: Ο Μίτσελ από το "Modern Family" απέκτησε με τον σύζυγό του το δεύτερο παιδί τους

Το δεύτερο παιδί τους υποδέχθηκαν στον κόσμο ο ηθοποιός Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον και ο σύζυγός του, Τζάστιν Μικίτα και έγιναν ξανά γονείς μέσω παρένθετης μητέρας, χαρίζοντας στον γιο τους Μπέκετ ένα αδερφάκι.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε με μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο ίδιος ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το sitcom του καναλιού ABC "Modern Family", ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Mitchell Pritchett (Μίτσελ Πρίτσετ), γιου του Τζέι και θετού γιου της Γκλόρια.

"Λυπάμαι που είμαι μακριά από την παράσταση 'Take me Out' απόψε, αλλά τρέξαμε για να καλωσορίσουμε το μικρό μας, τον Sullivan Louis Ferguson-Mikita», έγραψε στην ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας παράλληλα το όνομα του μικρού. Ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης τον γιατρό τους που τους βοήθησε να μεγαλώσουν την οικογένειά τους αλλά και την παρένθετη μητέρα και όλους τους νοσοκόμους και τους γιατρούς. "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μια τετραμελής οικογένεια", πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος Φέργκιουσον και ο 37χρονος Μικίτα έγιναν πρώτη φορά μπαμπάδες τον Ιούλιο του 2020, όταν απέκτησαν τον γιο τους Μπέκετ.

