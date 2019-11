Ο Τζόνι Ντεπ στην παραγωγή μιούζικαλ για τον Μάικλ Τζάκσον

Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται να ανεβάσει, ως παραγωγός, μία ασυνήθιστα «λαμπερή» παράσταση. Πρόκειται για ένα μιούζικαλ για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει κάποια εξουσιοδότηση, παρουσιάζοντας από τη δική του οπτική γωνία την ιστορία του «Βασιλιά της ποπ».

Το σόου με τίτλο «For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove» του Julien Nitzberg κάνει το ντεμπούτο της στις 15 Ιανουαρίου στο Λος Άτζελες και περιγράφετε ως μια «ματιά στις περίεργες δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον Μάικλ και τα σκάνδαλα που ανέκοψαν τη φήμη του».

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ηθοποιοί εμφανίζονται με μαριονέτες σε πραγματικό μέγεθος με τα μέλη των Jackson 5 και είναι μία ιδέα που είχε για πρώτη φορά ο Julien Nitzberg πριν από 17 χρόνια.

«Έχω γίνει γνωστός γράφοντας της βιογραφίες πολλών. Ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο ήθελε να γράψω μία ταινία για τον Τζάκσον... αλλά το ερώτημα ήταν πώς θα μπορούσα να ασχοληθώ με τις ισχυρισμούς για κακοποίηση παιδιών», είπε ο Nitzberg.

Η εταιρία του Ντεπ, Infinitum Nihil, με επικεφαλής τον CEO Sam Sarkar, αποφάσισε να κάνει την ιδέα του Nitzberg πραγματικότητα.