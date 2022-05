Τζόνι Ντεπ: Ροκάρει επί σκηνής λίγο πριν την απόφαση των ενόρκων στη δίκη με την Άμπερ Χερντ

Έκπληκτοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι στο Sheffield City Hall στη Βρετανία την Κυριακή (29/05), όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του κιθαρίστα Τζεφ Μπεκ, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Τζόνι Ντεπ.

Ο γνωστός ηθοποιός και ο Τζεφ Μπεκ έπαιξαν μαζί το "Isolation", μία διασκευή του τραγουδιού του Τζον Λένον που κυκλοφόρησε το 1970, ενώ οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν επίσης διασκευές των τραγουδιών "What's Going On" του Μάρβιν Γκέι και "Little Wing" του Τζίμι Χέντριξ, ενώ όπως είναι γνωστό ο Τζόνι Ντεπ ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός ενώ το 2015 δημιούργησε το μουσικό γκρουπ Hollywood Vampires με τους Άλις Κούπερ και Τζο Πέρι.

ADVERTISING

Η εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ στο πλευρό του Τζεφ Μπεκ προκάλεσε μεγάλη χαρά στους θαυμαστές του ηθοποιού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απασχολεί τα media με την πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ.

Όπως αναφέρει μάλιστα το deadline.com, δεν αποκλείεται ο Τζόνι Ντεπ να ακολουθήσει τον Μπεκ και στους δύο επόμενους σταθμούς της περιοδείας του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 30 και τις 31 Μαΐου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις