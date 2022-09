Weeknd: Έχασε την φωνή του και αποχώρησε με δάκρυα από την σκηνή

Λίγα μόνο τραγούδια μετά την έναρξη της sold-out συναυλίας του στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες, ο Καναδός τραγουδιστής, The Weeknd αποχώρησε από την σκηνή, καθώς έχασε την φωνή του.

Ο The Weeknd βρισκόταν στη μέση του γνωστού τραγουδιού του "Can't Feel My Face", όταν ξαφνικά σταμάτησε να τραγουδάει και αποχώρησε από την σκηνή. Λίγο αργότερα επέστρεψε, εμφανώς στεναχωρημένος και δήλωσε πως η συναυλία αναβάλλεται, αφού δεν μπορούσε να τραγουδήσει άλλο.

ADVERTISING

"Ήθελα να βγω προσωπικά και να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν ξέρω τι συνέβη… αλλά μόλις έχασα τη φωνή μου", είπε αρχικά ο ίδιος. Αυτό με σκοτώνει και δεν θέλω να σταματήσω, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω τη συναυλία που θέλω να σου δώσω αυτή τη στιγμή.

Θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω", υποσχέθηκε ο The Weeknd στους 70.000 θαυμαστές που βρίσκονταν μέσα στο στάδιο. θα κάνω μια συναυλία σύντομα μόνο για εσάς παιδιά. Ξέρετε πόσο με σκοτώνει αυτό. Σ'αγαπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. είπε τραγουδιστής και ύστερα αποχώρησε.

Ο The Weeknd αργότερα έκανε και μια ανάρτηση σχετικά με το περιστατικό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

"Η φωνή μου χάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τραγουδιού και είμαι συντετριμμένος. Καθώς έφευγα η καρδιά μου δεν άντεχε. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από όλους τους θαυμαστές μου. Υπόσχομαι ότι θα σας το αναπληρώσω με μία νέα συναυλία", έγραψε ο τραγουδιστής στο Twitter.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις