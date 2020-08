Ξανθή Τζερεφού: Το πρώην plus size model του GNTM ποζάρει με εσώρουχα

Η Ξανθή Τζερεφού υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζυτημένα πρόσωπα του πρώτου GNTM, καθώς ήταν το μοναδικό plus size μοντέλο του παιχνιδιού, γεγονός που την είχε φέρει πολλές φορές στο επίκεντρο.

ADVERTISING

Η Ξανθούλα, όπως μας είχε συστηθεί, δύο σχεδόν χρόνια μετά το τέλος του ριάλιτι, είναι πολύ καλά, ασχολείται με τον χώρο του modelling κάνοντας φωτογραφίσεις και είναι εμφανώς αδυνατισμένη σε σχέση με τότε.

Η ίδια μοιράζεται διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινή της ζωή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλά και αρκετές φωτογραφίες από τις επαγγελματικές της δουλειές και τα projects που συμμετέχει.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η Ξανθούλα εντυπωσίασε τους followers της με τη φωτογραφία που δημοσίευσε, όπου ποζάρει με λευκά εσώρουχα κάτω από λευκά σεντόνια, στο πλαίσιο ενός φωτογραφικού project.

"Meet me under the white bed sheets", γράφει στη λεζάντα της.

Η ανάρτησή της: