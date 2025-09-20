Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: “Τη γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη”

Πανικός επικράτησε στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης όταν έπεσε δέντρο τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει όσα έγιναν και επιρρίπτει ευθύνες στην δημοτική αρχή. Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του.

Στιγμές πανικού έζησαν οι θαμώνες των μαγαζιών στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όταν έπεσε δέντρο από τον δυνατό άνεμο τραυματίζοντας δύο άτομα. Το περιστατικό περιέγραψε εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λίγο έλειψε να τραυματιστεί.

«Άκουσα έναν ήχο και έπεσε ένα δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Μετά από πέντε λεπτά πέφτει ακόμα ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ την γλύτωσα τελευταία στιγμή. Την γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη. Στην αρχή δεν είχε τις αισθήσεις της. Τραυματίστηκε και ένας διερχόμενος» ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος επιρρίπτει ευθύνες στον Δήμο Αθηναίων για τα δέντρα της περιοχής καθώς, όπως λέει, είχε ενημερωθεί: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει πάλει κλαδί από το ίδιο δέντρο. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο, είχαμε πει ότι το δέντρο είναι σάπιο, όμως δεν ανέλαβαν την ευθύνη γιατί δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη γι’ αυτό που έγινε».

Υπενθυμίζεται ότι, στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.

Μια γυναίκα έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας τραύματα στο κεφάλι, ενώ ένας άνδρας φέρει εκδορές στην πλάτη.

O αρμόδιος Αντιδήμαρχος απάντησε στις κατηγορίες λέγοντας: «Έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο με ισχυρούς ανέμους σε εξέλιξη σε όλη την Αττική. Ο δήμος Αθηναίων καλεί όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Τα δέντρα είναι απολύτως ελεγμένα. Το συγκεκριμένο δέντρο έχει ελεγχθεί από τους ειδικούς γεωπόνους και δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Η Διεύθυνση Πρασίνου με ενημέρωσε πως το δέντρο ήταν σε απολύτως καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήμος Αθηναίων: “Πτώση τριών δέντρων λόγω των ανέμων”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση των δέντρων. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

– να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

– να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

