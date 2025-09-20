Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Δύο τραυματίες

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Αρχών για πτώση δέντρου, το πρωί του Σαββάτου (20/9), στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ώρες έπεσε ένα δέντρο στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Μια γυναίκα έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας τραύματα στο κεφάλι, ενώ ένας άνδρας φέρει εκδορές στην πλάτη.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση καθώς ήταν αρκετός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί.