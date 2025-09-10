Άγιο Όρος: Βρέθηκε σορός στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα

Η σορός περισυνελέγη από το πλήρωμα του Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής.

Για τον εντοπισμό και την ανεύρεση μίας σορού στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα ενημερώθηκε την Τετάρτη η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους.

Η σορός περισυνελέγη από το πλήρωμα του Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού διενεργείται προανάκριση.

Επιπλέον παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.