Άγιο Όρος: Βρέθηκε σορός στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα
- 10 Σεπτεμβρίου 2025 23:34
Για τον εντοπισμό και την ανεύρεση μίας σορού στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα ενημερώθηκε την Τετάρτη η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους.
Η σορός περισυνελέγη από το πλήρωμα του Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής.
Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού διενεργείται προανάκριση.
Επιπλέον παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.