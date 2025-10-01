Άγριο σκηνικό στην Πάτρα: Έκλεψε ΙΧ με τον ιδιοκτήτη μέσα και προκάλεσε τροχαίο

Νύχτα τρόμου για ιδιοκτήτη αυτοκινήτου στην Πάτρα. Άνδρας του επιτέθηκε, έκλεψε το ΙΧ με εκείνον συνοδηγό και στη συνέχεια προκάλεσε τροχαίο.

Σκηνές που θύμιζαν το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι “Grand Theft Auto” εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/10) στην Πάτρα, με δύο άνδρες να εμπλέκονται σε σοβαρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με το pelop.gr, ο ένας από τους άνδρες εντόπισε παρκαρισμένο όχημα σε υπαίθριο χώρο και, χωρίς δισταγμό, απομάκρυνε τον ιδιοκτήτη του, επιβιβαζόμενος στη θέση του οδηγού.

Παρά την απρόκλητη ενέργεια του δράστη, ο ιδιοκτήτης αντέδρασε άμεσα, μπαίνοντας στη θέση του συνοδηγού για να αποτρέψει την κλοπή και να ανακτήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν ο δράστης πάτησε το γκάζι και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο σταθμευμένο όχημα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη του πρώτου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Κατά την αποχώρησή του, άρπαξε από το όχημα ένα τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, σταυρό, κλειδιά και ρούχα.

Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον δράστη το ίδιο βράδυ, χάρη στην επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.